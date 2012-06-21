Європейські країни поступово знімають коронавірусні обмеження. Рішення президента Франції Еммануеля Макрона знову відкрити початкові школи з 26 квітня і дозволити людям пересуватися більш вільно в травні – незважаючи на те, що кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії залишалося стійко високим, ніж будь-коли з моменту катастрофічного першого сплеску пандемії, – знаменує новий підхід до ослаблення обмежень, який почав практикуватися в багатьох європейських столицях.

Вакциновано кожного четвертого європейця

У Франції, Греції, Італії та інших країнах уряди використовують посилену вакцинацію в якості аргументів на користь ослаблення обмежень, хоча тільки чверть дорослого населення Європи отримала першу дозу, зазначає CNN. Незважаючи на рекордну кількість пацієнтів з COVID-19, що знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, Греція оголосила про відновлення своєї діяльності в сфері туризму з середини травня.

Прем'єр-міністр Іспанії заявив, що надзвичайний стан, відповідно до якого було введено комендантську годину і заборони на поїздки, не буде продовжено після закінчення дев'ятого травня, зокрема тому, що вакцинація дозволяє безпечно зняти обмеження. Тим часом, більше 2 тисяч 200 тяжкохворих пацієнтів з COVID-19 як і раніше займають п'яту частину койко-місць у відділеннях інтенсивної терапії Іспанії.

Починаючи з понеділка, 26 квітня, у зонах з низьким рівнем ризику школи Італії зможуть знову відкритися для очного навчання, а ресторани та бари пропонуватимуть обслуговування на відкритому повітрі. З початку цього місяця кінні поліцейські патрулюють головну торгову вулицю Віа дель Корсо в центрі Риму. Італія залишається в режимі ізоляції, але вже вживає заходів щодо зниження обмежень у регіонах з низьким рівнем ризику.

Італія виділяє 222 млрд євро допомоги

У неділю, 25 квітня, уряд Італії оголосив про виділення пакета фінансової допомоги в розмірі 222 млрд євро для розвитку бізнесу, допомоги молодим людям і жінкам, які найбільше постраждали від безробіття під час пандемії. П'ятирічний план, в основному фінансується фондом відновлення коронавірусу ЄС, також буде включати в себе інвестиції в інтернет-мережу, інфраструктуру та освіту. План схвалили після переговорів з комісією ЄС і в понеділок, 26 квітня, його представлять у парламенті.

Нідерланди скасовують нічну комендантську годину і знову відкривають для обслуговування тераси барів і кафе вперше з середини жовтня, навіть не дивлячись на те, що лікарні не скорочують екстрену медичну допомогу, щоб збільшити кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс сказав, що останній сплеск інфікування, в результаті якого кількість летальних випадків у зв'язку з COVID-19 в країні перевищила 100 тисяч осіб, почав повільно знижуватися, що дозволило знову відкрити всі школи і зняти обмеження на поїздки в денний час з 3 травня. Кастекс також висловив надію, що магазини і обслуговування в ресторанах і кафе, закритих з жовтня, можуть знову відкритися в середині травня.

Німеччина не поспішає відкриватися

На цьому тлі рівень зараження коронавірусом у Німеччині виріс у вихідні, незважаючи на більш суворі обмеження, і міністр фінансів Олаф Шольц сказав, що не очікує, що заходи з ослаблення обмежень будуть прийняті до кінця травня, повідомляє Reuters.

«Нам потрібен графік того, як повернутися до нормального життя, але це повинен бути план, який не доведеться скасовувати всього через кілька днів», – сказав Шольц в інтерв'ю Bild am Sonntag.

За його словами, до кінця травня федеральний уряд повинен мати можливість намітити «чіткі і сміливі кроки з відкриття» на літо, що дозволить ресторанам коригувати плани відкриття, а громадянам – планувати відпустку. Шольц сказав, що ці кроки також прояснять, коли буде можливе відвідування концертів, театрів і футбольних стадіонів.

У суботу, 24 квітня, канцлер ФРН Ангела Меркель закликала німців дотримуватися більш жорстких правил, введених у районах з високим рівнем інфікування, заявивши, що заходи, введені у вихідні, необхідні, щоб зупинити третю хвилю інфекцій. Німеччина щосили намагається стримати поширення інфекцій, ускладнених більш заразним варіантом B117, який вперше з'явився в Британії. Інститут Роберта Коха повідомив напередодні, що середня кількість випадків захворювання в Німеччині за сім днів зросла до 166 випадків на 100 тисяч чоловік.

Минулого тижня бундестаг (парламент ФРН) схвалив поправки до закону «Про захист від інфекцій», щоб надати федеральному уряду більше повноважень у боротьбі з пандемією. Меркель підготувала зміни після того, як деякі з 16 федеральних земель відмовилися застосовувати більш жорсткі заходи ізоляції. Новий закон дозволяє уряду вводити комендантську годину з 22:00 до 5:00 в районах, де кількість випадків зараження перевищує 100 на 100 тисяч жителів протягом трьох днів поспіль. Правила також включають більш суворі обмеження на приватні зібрання і покупки. Школи доведеться закрити і повернутися до онлайн-уроків, якщо кількість випадків захворювання досягне 165 на 100 тисяч жителів протягом трьох днів поспіль.

ДОВІДКА «УК»

Згідно з підрахунками офіційних джерел, зібраним AFP станом на 10 годину 25 квітня за Гринвічем, від коронавірусу в світі, з моменту виникнення спалаху в Китаї в грудні 2019 року, померло 3 100 659 осіб. Зареєстровано не менше 146 337 640 випадків інфікування. Переважна більшість хворих видужали, хоча деякі з них продовжували відчувати симптоми через кілька тижнів або навіть місяців після інфікування.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»