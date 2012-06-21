Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила про третю хвилю коронавирусної інфекції в Європі. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння в Європейському Союзі.

«У багатьох країнах Євросоюзу інфекція знову розростається», – сказала фон дер Ляйен на пресконференції в рамках саміту глав держав ЄС у четвер, 25 березня. Вона наголосила на важливості вакцинації в ситуації, що склалася.

У той же час, в підсумковій заяві віртуального саміту ЄС кажуть, що Євросоюзу вже зараз треба готуватися до скасування заходів щодо COVID-19, незважаючи на складність обстановки і появи нових штамів вірусу.

Країни Євросоюзу з моменту початку кампанії з вакцинації отримали 88 мільйонів доз різних препаратів проти COVID-19, з них 62 мільйони доз було використано. Повністю було вакциновано понад 18 мільйонів осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»