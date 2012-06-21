До миколаївського позаміського табору «Дельфін» на першу зміну відпочинку вирушило 125 юних городян. Усього протягом літнього сезону міська влада планує оздоровити понад 2 тисячі дітей і підлітків. Путівки для миколаївців, які потребують соціальної підтримки і турботи, безплатні. Цього року завдяки депутатському корпусу міської ради та міському голові на програму оздоровлення і відпочинку дітей передбачено понад 12 мільйонів гривень. Відповідно до законодавства, нею зможуть скористатися діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, з багатодітних і малозабезпечених сімей, вихованці будинків сімейного типу, талановиті хлопці й дівчата.
У Миколаєві вже другий рік реалізують пілотний проект Inclusive camp, організатори якого — громадська організація «Право на щастя». У межах проекту послуги з відпочинку отримують діти з особливими потребами. Цього року в першу зміну в таборі «Дельфін» відпочинуть п’ятеро дітей з інвалідністю, ще п’ятьох чекатимуть у серпні.