Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.
Таке рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Продовжити до 5 квітня 2021 року обмеження, введені рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 23 березня 2021 року № 7 щодо здійснення на території області регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним і залізничним транспортом», – йдеться в повідомленні ОДА у фейсбуці, оприлюдненому ввечері 30 березня.
За останню добу на Закарпатті виявили 370 нових випадків COVID-19.