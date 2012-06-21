Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Декоративні качки-мандаринки, павич, голуби, цесарки, фазани, болотяна черепаха та ще понад три десятки тварин і декоративних птахів поселилися в зоокутку, влаштованому в парку селища Буштино Тячівського району на Закарпатті.

Колись тут діяв цілий зоопарк, в якому були представлені олені, лисиці, навіть великі хижаки — вовки й ведмеді. Тоді для нього був відведений чимала територія, а підтримувався він коштом місцевого лісокомбінату.

У неблагополучні 90-ті лісокомбінат розформували і, як наслідок, парк занепав, перестала існувати і зоологічна його частина.

Лише в останні кілька років почалося відновлення парку, який носить ім’я Богдана Хмельницького. До цього долучився Олександр Михалчич — учасник телепроєктів «Хата на тата» і «Родичі в турне». Він вклав свій виграш у облаштування громадського місця відпочинку. За сприяння органу місцевого самоврядування в ньому з’явилися зручні лавиці, впорядковані алеї для гуляння, красуні-тополі знову радують око пишним віттям.

З відродженням парку буштинці запалилися ідеєю відновити й зоологічну його складову. Для цього всім миром збирали кошти, яких набралося 97 тисяч гривень. Їх використовували для оплати реманенту, бо майстри, які споруджували вольєри і клітки, працювали на громадських засадах. Чимало підприємців безкоштовно виділяли будматеріали. Щосуботи до робіт з облаштування зоокутка збиралися до півсотні чоловік. Підготовчі роботи зайняли пів року, бо довелося закласти міцні фундаменти, щоб до тварин і птахів не дісталися хижаки.

Результатом стала жива атракція, яка вабить у парк багатьох буштинців і гостей селища. Вхід до зоокутка є безоплатним. За бажання відвідувачі можуть залишити певну суму для підгодівлі мешканців куточка в скриньці для пожертв. Також можна приносити і складати в окремому місці багаті вітамінами корми — моркву, буряк, кукурудзу.

Надалі зоокуток, створений завдяки небайдужим жителям селища, обіцяє взяти під свою опіку місцева об’єднана територіальна громада і утримувати його за кошти бюджету.