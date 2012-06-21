У селі Зарічне Тростянецької ОТГ Сумської області тривають розкопки, які проводять фахівці Інституту археології Національної академії наук України. Вони обстежують місцевий комплекс поховань доби середньовіччя. Днями їм усміхнулась археологічна удача — виявлено фрагмент давнього глиняного глечика з гербом литовського князя Вітовта.
Як пояснюють історики, влітку 1399 року на річці Ворскла відбулася грандіозна битва литовського війська проти татар, у якій князь зазнав нищівної поразки. Вірогідно, глечик з іншими предметами побуту перебував в обозі литовських воїнів, що вижили у кривавій січі і з часом повернулися до села Боголюбове (так раніше називалося Зарічне), де звели потужну фортецю і вижили завдяки її міцності. Так нинішні розкопки дають змогу пролити світло на епоху монголо-татарського нашестя зокрема села Зарічного, історія якого сягає вікових глибин.