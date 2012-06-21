Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Зростання інфляції у жовтні 2020 року прискорилося (до 2,6%) завдяки ослаблення національної валюти, подорожчанню палива та енергоносіїв та низькому обсягу збору врожаю в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.
Експерти регулятора повідомляють, що в країні у жовтні 2020 року досить швидко подорожчала олія рослинна, адже було також зібрано низький врожай цієї культури та були досить високими експортні ціни. Це стало основою для збільшення вартості майонезу та маргарину. Підвищилися ціни на хліб, хлібо-булочні та макаронні вироби.
На 0,8% порівняно із вереснем 2020 року зросли ціни на непродовольчі товари. Сталося це за причини послаблення гривні. Зросли ціни на електронну техніку, меблі, автомобілі тощо.
Однак дешевшими, ніж у вересні були одяг та взуття. Насамперед, як зазначають аналітики Нацбанку, сталося це за причини низького попиту на ці товари.
Уповільнилися темпи зростання цін на послуги, однак зростали ціни на медичні послуги у різних клініках країни, враховуючи погіршення ситуації на COVID-19.