У мешканця Харківської області заборгованість по аліментах сягнула 89 тисяч гривень. Як повідомляють «Харьковские известия», посилаючись на інформацію Головного територіального управління юстиції в Харківській області, державний виконавець Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Печенізькому, Чугуївському районах та місту Чугуєву відвідав боржника та описав будинок і наклав на житло аліментника арешт.
Після оцінки майна будинок буде переданий на реалізацію в рахунок погашення заборгованості по аліментах.