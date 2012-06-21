Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Полінка Коршун з’явилася на світ у Золотоноші на Черкащині майже перед самим Новим роком. Як розповіла мама Катя, ледь відкривши оченята, вона засміялася, ніби вітаючи всіх з цією визначною подією.

Як підрахувала начальниця Золотоніського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції Юлія Миргородська-Марченко, минулий рік видався урожайним на новонароджених: у районі їх зареєстровано 379. Це на 33 дитини більше, ніж позаторік. У самому місті на світ з’явилися 117 дівчаток і 121 хлопчик. Найбільше ж народжували в грудні.

Звертає на себе увагу той факт, що двоє малюків народилися не в пологовому будинку, а вдома. Новонароджені почуваються добре. Втім, це не перші подібні випадки. Позаминулого року троє матусь також народжували не в стінах медичного закладу.

Разом з тим у відділі державної реєстрації актів цивільного стану відмічають, що внаслідок карантинних обмежень число реєстрації шлюбів зменшилося. Торік на рушник стало на 62 пари менше, ніж у 2019 році. Розлучень же навпаки — побільшало.