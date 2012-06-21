Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Цей жіночий велосипедний десант щодня вирушає вулицями Золотоноші, що на Черкащині, аби допомогти своїм підопічним. Хоч місто порівняно й невелике, але пішки обійти його за робочий день соціальним працівникам неможливо. Та й на велосипеді, аби об’їхати кілька вулиць, треба добряче крутити педалями. Однак двохколісний транспорт, за словами працівників міського центру соціальної допомоги, якнайкраще підходить для обслуговування населення. Але щоб успішно пересуватися на такому транспорті, треба не тільки правила дорожнього руху знати, а й мати надійну техніку. Оскільки ж велосипеди, на яких досі їздили соціальні працівники, уже відслужили свій строк, вирішили замовити для них нові, витративши на це 74 тисячі гривень.

Тендер виграла компанія з Дніпра, яка складає велосипеди. Як пояснила директорка міського центру соцдопомоги Людмила Неліна, всі 16 велосипедів, придбаних недавно за кошти міського бюджету, відповідають вимогам техніки безпеки. На них безпечно їздити у будь-яку пору доби. Крім того, у комплекті додатково є по дві запасні шини і стільки ж камер. Варто додати, що й виготовлені ці ровери з металу високої якості. На кожному з них встановлено по дві корзини для перевезення багажу, які спеціально замовляли на заводі. За потреби, можна й мобільне медичне обладнання прилаштувати.

«Веломашини надійні, — кажуть працівниці центру. — Дуже підходять до масштабів та умов нашого міста. Тепер нам легше привезти замовникам продовольчі товари, медикаменти, оплатити в банку квитанцію за комунальні послуги». Нову техніку соціальні працівники дбайливо доглядають, бережуть, аби прослужила якомога довше.