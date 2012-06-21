У перші дні літа, що випали на вихідні, в курортних зонах Донеччини заступили на службу велосипедні та мотоциклетні патрулі Національної поліції, а також збільшені наряди військовослужбовців Національної гвардії. Усього безпечний відпочинок краян і гостей взялися гарантувати майже 1000 правоохоронців. Зокрема у прибережній зоні Маріуполя і Мангушського району та в лісовому Слов’янському районі почала працювати туристична поліція, яка береться підвищити рівень безпеки у місцях масового відпочинку людей. Як досі вже перевірено, маневрені велосипедні та мотопатрулі здатні значно оперативніше реагувати на виклики на тих ділянках пляжів чи лісів, де автомобіль виявиться повільним чи зовсім безсилим. Правопорядок на узбережжі Азовського моря контролює ще й морська поліція.
Начальник управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції в Донецькій області Юрій Горустович під час загальнообласного інструктажу особливу увагу підлеглих звернув на профілактику та запобігання правопорушенням. Для цього збільшені наряди правоохоронців патрулюватимуть пляжі, парки, сквери та інші місця масового скупчення людей, а за безпеку на дорогах відповідатимуть групи реагування патрульної поліції. У прифронтовому регіоні з огляду на реалії проводитимуть спеціальні заходи для виявлення і вилучення з незаконного обігу зброї та боєприпасів.