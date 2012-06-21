Влада Італії продовжила режим надзвичайної ситуації, введений у зв'язку з пандемією до 31 січня, а також зробила носіння масок обов'язковим навіть на свіжому повітрі.

Таке рішення влади продиктоване погіршенням епідеміологічної ситуацією на Апеннінах. У середу, 7 жовтня, в країні було зафіксовано найбільший приріст нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 – 3678 осіб - на тисячу більше, ніж за попередню добу. Зберігається також вимога по відношенню маски на робочому місці. Сума штрафу за недотримання цієї вимоги – від 400 до тисячі євро. Однак про маску можна забути під час занять спортом при дотриманні дистанції 2 метри, а також перебуваючи у будинку, хоча прем'єр країни Джузеппе Конте рекомендує носити її навіть в суспільстві рідних і друзів. Нічні клуби будуть як і раніше закриті, проте театри, кінотеатри і концертні зали можуть працювати при наявності максимум 200 глядачів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»