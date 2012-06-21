11липня по обіді на Рівненському військовому полігоні відбувся слідчий експеримент. Він мав допомогти у визначенні причин вибуху міномета «Молот» на тому ж таки полігоні 6 липня. Тоді, нагадаю, загинуло три військових, ще дев’ять було поранено.
За результатами експерименту військова прокуратура висуває три версії трагедії: «Перша — безпосередньо людський фактор (подвійне заряджання міномета), друга — неналежний технічний стан «Молота», третя — неналежний технічний стан міни», — повідомив журналістам військовий прокурор Рівненського гарнізону Юрій Табака. За його словами, до експерименту залучалися експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та спеціалісти Міноборони. На полігоні також були заступник міністра оборони, народні депутати, радник Президента Юрій Бірюков, представники заводу «Маяк» — виробника мінометів «Молот». Матеріали експерименту направлять до Київського науково-дослідного інститут судових експертиз.
Кримінальну справу провадить слідче управління ГУ Нацполіції в Рівненській області, процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.