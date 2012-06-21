Для кухарів, які готують їжу для шкільних їдалень, у Сєверодонецьку відбувся майстер-клас з нових технологій приготування й різноманітних форм обслуговування учнів. Провести захід запросили команду компанії Studio Proffi Food активісти громадської організації «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» у межах ініціативи «Шкільне харчування — під контроль батьків».
У майстер-клас входила теоретична частина, в якій головною ідеєю була потреба налагодження системи правильного харчування, яка закладає основу для здорового організму та хорошого настрою. Але головним, безумовно, став практичний блок, коли досвідчені кухарі всіх шкіл міста вдосконалювали власне кулінарне мистецтво.
Ось кілька корисних порад, напрацьованих під час спільної роботи, які можна використовувати не лише у шкільних їдальнях. Здобну булочку можна замінити печеним яблуком з медом. Цедра апельсина додасть компоту аромату. А до ікри з буряків, яку варто заправити олією, додають родзинки та зелень.
«Ми поділилися секретами приготування здорової їжі й дізналися, як можна потішити смачними стравами учнів у шкільних їдальнях. Тепер місто може спати спокійно, бо дітей годуватимуть професіонали, які їх люблять», — запевнила учасників і гостей майстер-класу майстриня Влада Зяткевич.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»