У Покровську на Донеччині зусиллями активістів громадської організації «Творче об’єднання «Суцвіття» вийшов збірник «Гумор на хвилях життя». Осередок, що діє при Покровській центральній міській бібліотеці ім. Т. Шевченка, започаткувавши свого часу серію книжок «Творчі сили Покровщини», вже підготував видання прози й поезії місцевих літераторів. А тепер тут вирішили звернути увагу на авторів, які працюють у жанрі гумору й сатири і пишуть фейлетони, бувальщини, байки, пародії тощо. Саме ці твори увійшли до веселої збірки, проілюстрованої карикатурами художника Миколи Капусти.
До участі у проекті його ініціатори запросили не тільки літераторів — любителів дотепного слова з Покровська та району, а й колег з веселого цеху з інших регіонів. Тут представлена творчість авторів із сусідньої Дніпропетровської області. І завдяки спільним зусиллям читачі отримали гарний подарунок у вигляді щедрої порції усмішок та сміху, які пропонує ця весела книжка, нагадуючи давню істину «Світ вцілів, бо сміятися вмів». У роки гібридної війни, від якої потерпає Донеччина, цей вислів також дуже актуальний. Це вже підтвердили перші читачі книжки.