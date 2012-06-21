Європейський Союз розпочав кампанію з вакцинації населення. Єдина схвалена у ЄС вакцина на сьогодні — вакцина фірми BioNTech/Pfizer. Оскільки виробничі потужності двох заводів фірми, розташованих у США та Бельгії, обмежені, партії вакцини розподілятимуть між країнами-членами порівну, відповідно до кількості населення. Розподіл першої початкової партії, яка становить 200 мільйонів доз, завершиться до вересня 2021 року. Тривають переговори про постачання додаткових 100 мільйонів доз.

Угорщина, яка розпочала вакцинацію на день раніше від узгодженої в Єврокомісії дати 27 грудня, заявила, що отримала 6 тисяч доз сумнівної російської вакцини. Це свідчення того, що офіційний Будапешт має власну політику вакцинації, бо дозволив використання вакцини, яка не отримала міжнародної сертифікації та схвалення.

«6 тисяч доз російської вакцини перетнули кордон Угорщини зі Словаччиною», — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто у відео на Facebook. Партію доправили до Будапешта, щоб угорські експерти «ухвалили рішення про її використання». Проте міністр не уточнив, коли й де саме угорська влада збирається використовувати російську вакцину.

Будапешт, чиї відносини з ЄС останніми місяцями стали доволі напруженими через звинувачення Брюсселя на адресу уряду Віктора Орбана в порушенні прав людини, намагається демонструвати, що не збирається дотримуватися скоординованого підходу ЄС навіть у політиці вакцинації. Минулого місяця Петр Сіярто заявив, що Угорщина стала першою європейською країною, яка отримала зразки для тестування російської вакцини Sputnik V, а угорські лікарі та експерти вже відвідали Росію для вивчення специфіки її виробництва.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), якому доручено контролювати затвердження вакцин в ЄС, перш ніж їх зможуть застосовувати, ще не зробило оцінки російського препарату (за заявами Москви, він нібито показав 95% ефективності у випробовуваннях). Західні й російські незалежні експерти висловили занепокоєння з приводу надто короткого періоду, за який було винайдено й запущено у виробництво цю вакцину. Оглядачі назвали російську вакцину новим інструментом геополітичного впливу Москви.

Офіційний Будапешт заявляє, що масштабні поставки та потенційно масове виробництво Sputnik V угорською фірмою можливі наступного року, якщо препарат виявиться безпечним і ефективним. «Угорщина відкрита для всіх успішних розробок вакцин з усього світу», — заявив Петр Сіярто. І угорський уряд робить усе можливе, щоб якомога швидше доставити у країну всі ефективні вакцини незалежно від того, створюють їх на Заході чи Сході.