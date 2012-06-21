Олег ГРОМОВ

«Урядовий кур’єр»

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №2458 про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Цей документ врегулює процеси надання та споживання послуг, їхню оплату, встановлення цін чи тарифів, технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем та надання послуг між співвласниками багатоквартирних будинків і постачальниками послуг.

Тепер не обов’язковим є обирання моделі відносин між споживачем та монополістом, тобто постачальником послуг. Такі відносини формуються за замовчуванням. Так застосовується публічний договір.

Якщо є бажання вступити в інші відносини, то у багатоповерхових будинках треба збирати збори мешканців та складати відповідний протокол.

Але експерти зазначають, що в документі є неоднозначні та суперечливі моменти.

Так, у законопроєкті йдеться про те, що об’єднання власників квартир повинні провести конкурс упродовж п’яти місяців, тобто з 1 січня по 1 червня 2021 року. Однак, це важко буде зробити в період карантину та й не зрозуміло, як діяти, якщо такі збори не буде проведено.

А якщо мешканці багатоквартирних будинків не створять ОСББ та не оберуть уповноважену керуючу компанію, то обслуговування буде їм нав’язане примусово.

Додамо, що в Україні нині нараховується 170 тисяч будинків, які не створили ОСББ.