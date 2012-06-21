Попри карантин через пандемію коронавірусу українці нині мають змогу безпечно подорожувати до 83 країн. Кількість таких країн істотно зросла, адже на кінець 2020 року їх було трохи більш як 60, про що повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фахівці відомства й надалі працюватимуть, щоб, попри всі труднощі, ми могли безпечно подорожувати світом із дотриманням усіх необхідних норм і правил.

Повідомив міністр ще одну добру новину: МЗС зробило подарунок Україні в новому році, коли святкуватимемо 30-річчя своєї незалежності. Тож під контроль та управління держави вдалося отримати інтернет-домен UKRAINE.UA. Відтепер за цією адресою міститиметься сайт, який розповідатиме світові про нашу країну. У його основі — візуальний бренд UKRAINE.NOW.

«Тепер якщо іноземні друзі запитають вас онлайн, що відбувається в Україні, ви зможете скинути їм один простий лінк — UKRAINE.UA. Це буде стабільне офіційне онлайн-вікно в нашу державу», — наголосив Дмитро Кулеба.

На ресурсі буде чимало цікавих розділів. Один з них розповідатиме, які найцікавіші місця можна відвідати іноземним туристам, як туди дістатися, про інфраструктуру, де можна смачно поїсти тощо. Розділ міститиме інформацію про історію України.

У розділі, присвяченому інвестиціям, іноземці зможуть дізнатися, як саме інвестувати в нашу країну, чому це варто робити, які можливості торгівлі ми пропонуємо партнерам, де саме перебуває Україна в питаннях торгівлі та інновацій і багато іншого.

Також буде розділ «Навчайся в Україні», де міститиметься інформація, де саме в нашій країні іноземці зможуть навчатися і які освітні послуги отримати.

«Отже, цей сайт має стати магнітом для іноземного туриста, бізнесмена і студента. І все це для того, щоб популяризувати нашу країну у світі та зміцнювати її авторитет», — зазначив урядовець.

У цей сайт інтегровано «Фотобанк Україна». Рік тому Дмитро Кулеба розмістив у фейсбуці розповідь про те, що вітчизняних фотографів запрошують долучитися до створення цього ресурсу. Повідомлення мало велику популярність, і чимало фотографів подали заявки на участь. Нині «Фотобанк Україна» працює і демонструє найкращі роботи вітчизняних і закордонних майстрів. Їхні авторські права повністю захищено.

Ще один цікавий розділ сайту розповідатиме, що відбувається в Україні саме зараз. Він міститиме інформацію про всі ключові події, які відбуваються в нашій країні: форуми, фестивалі, концерти, книжкові ярмарки тощо.

До створення ресурсу долучилися понад 30 компаній, стартапи, освітні й культурні інституції, десятки волонтерів. Управління сайтом і доменом здійснюватиме Український інститут при Міністерстві закордонних справ.

Нині сайт говорить лише англійською. Та вже найближчим часом планують додати французьку, німецьку, іспанську, арабську та китайську мовні версії.

Міністр подякував команді фахівців МЗС, які створили цей потрібний та якісний продукт, Посольству Великої Британії в Україні, Програмі розвитку ООН.

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«Урядового кур’єра»