Не вщухають пристрасті довкола старовинної української православної ікони, викраденої в Луганську і подарованої торік у грудні керівником президії Боснії і Герцеговини Мілорадом Додіком міністрові закордонних справ РФ Сергієві Лаврову під час його візиту до Боснії. У твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав: «Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони».

Як повідомляв Укрінформ, Мілорад Додік днями заявив, що поверне українську ікону тим, від кого її отримав, але не Україні. Він знову наголосив, що «це сімейна ікона», її 2018 року йому подарував голова асоціації ветеранів армії Республіки Сербської. Після того як зчинився скандал, коли ікону подарували Сергієві Лаврову, боснійський посол у Москві особисто привіз її з Москви і передав офісу Мілорада Додіка. На іконі є печатка Одеської крайової комісії з охорони пам’яток матеріальної культури і природи, створеної 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї.