Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як ми вже повідомляли, Україна досягла чергового антирекорду з імпорту, цього разу –– картоплі. З початку року імпорт її зріс на 60% порівняно із січнем-жовтнем 2019 року і сягнув понад 259 тисяч тонн картоплі, у ціновому виразі –– 55 мільйонів доларів, або на 70% більше, ніж торік.

Головним постачальником картоплі до України стала, як і слід було очікувати, Білорусь –– майже 44% всього обсягу, близько 114 тис. тонн на 24,21 млн доларів. На другому місці –– Нідерланди (22,05%, 57,14 тис. тонн, 12,15 млн доларів), на третьому –– Росія (відповідно 13,2%, 34,2 тис тонн, 7,27 млн доларів).

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Що, і картоплю зачепив той самий неврожай, що й зернові? Зовсім ні, адже посуха не зачепила традиційні картоплярські регіони. За період із січня по жовтень Україна навіть експортувала 2,81 тис. тонн, або ж на понад 81% більше, ніж торік. Остаточні підсумки сезону збирання картоплі ще не підбито, втім, експерти аналітичного порталу EastFruit ще раніше зауважували, що власного урожаю Україні вистачить для власних потреб, а вітчизняні овочесховища вже зараз заповнені українською картоплею.

То навіщо закуповувати з-за кордону, якщо своєї доволі? Називають ціновий чинник – ціна на вітчизняну картоплю на внутрішньому ринку зростає через підвищення попиту. Лише за тиждень гуртова ціна української картоплі зросла із 5 –– 7 до 6 –– 8 гривень за кілограм, і це, на думку фахівців, не межа, а у західних сусідів вона дешевша.

Натомість незрозуміло, навіщо везти картоплю з Білорусі де, за оцінкою фахівців, вона цього року поступається в якості українській і при тому не дешевша, тому в Україні не має особливого попиту? І в Росії картина така сама –– тамтешня картопля зрівнялася у ціні з українською (і причина така сама –– через зрослий попит). То навіщо везти її сюди і тим самим підтримувати економіку країни-агресора?