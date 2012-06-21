Україна зацікавлена в подальшому співробітництві з Люксембургом у сфері інноваційних технологій, зокрема, в розвитку таких галузей як IT-технології, кібербезпека й цифровий розвиток, відновлювані джерела енергії.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксав’є Беттелем в межах робочого візиту 12 лютого.

«Люксембург є одним із лідерів у розвитку IT-технологій, і в цьому контексті Україна зацікавлена в налагодженні двостороннього співробітництва в цій сфері», — підкреслив очільник Уряду України.

Денис Шмигаль відзначив, що Люксембург використовує інноваційні підходи до розвитку національної космічної діяльності. Зокрема, у листопаді 2020 р. в партнерстві з Європейським космічним агентством був створений Європейський інноваційний центр з питань космічних ресурсів.

«Україна готова налагодити стабільну співпрацю з Люксембурзьким Космічним Агентством. Ми зацікавлені в двосторонній співпраці в галузі дослідження космосу й використання космічних ресурсів, зокрема і в межах міжнародного проекту «Артеміда», до якого наша держава долучилася у листопаді минулого року», — сказав Глава Уряду України.

Денис Шмигаль додав, що Україна має тривалу історію космічної діяльності та цінний досвід у реалізації міжнародних космічних проектів, розвинуту науково-технічну школу та технологічні можливості для розвитку взаємовигідної співпраці.

Прем’єр-міністр України запропонував Ксав’є Беттелю опрацювати питання підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Люксембургом про співробітництво у космічній сфері задля обміну досвідом та інформацією.

Денис Шмигаль відзначив, що Люксембург є також одним з перспективних торгових партнерів України та надійним інвестором в українську економіку. Серед кроків, які сприятимуть розвитку двосторонніх відносин України та Люксембургу, за його словами, може стати укладання угоди про економічне співробітництво.

«Ця угода має стати важливим імпульсом для створення українсько-люксембурзької Спільної комісії з торговельно-економічного та фінансового співробітництва. Ми впевнені, що така комісія стане основним майданчиком для реалізації спільних ініціатив і стратегічних проектів», — зауважив Глава українського Уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна високо цінує тверду й непохитну позицію Люксембургу щодо територіальної цілісності України та подякував за підтримку економічних санкцій проти Російської Федерації через окупацію Криму.

Крім того, Денис Шмигаль запросив Люксембург долучитися до української дипломатичної ініціативи «Кримська платформа». А також запропонував агентству з питань міжнародної допомоги та розвитку «Lux-Development» долучитися до проекту відновлення інфраструктури та гуманітарних програм для Донбасу.