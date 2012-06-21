Міндовкілля поглиблює багаторічну співпрацю з Польщею у сфері захисту довкілля. Про це зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський на зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Бартошом Ціхоцким.

"Розпочинаючи реформу лісового господарства, за приклад ми брали саме польську модель. Досвід країни-сусіда щодо управління лісовими ресурсами для нас корисний. Адже маючи приблизно однакову площу лісів, Польща має кращі показники ефективності. Ставимо за орієнтир досягнути таких в нашій державі", - повідомив Роман Абрамовський.

За словами міністра, Україна цінує співпрацю з Польщею у сфері розвитку природно-заповідного фонду. Йдеться про створення у 2019 році транскордонного українсько-польського резервату «Розточчя», який належить до Всесвітньої мережі біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Також торік Міндовкілля спільно з Польщею ініціювали розширення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат».

У ході зустрічі йшлося про обмін досвідом з імплементації європейських директив у сфері охорони довкілля, розвиток транскордонного природно-заповідного фонду, реформу екологічного фінансування, співпрацю у сфері управління водними ресурсами та привабливий інвестиційний клімат у сфері видобутку корисних копалин і критичних мінералів - літію, титану, нікелю.

Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцкий зі свого боку подякував Україні за відзначення головування Польщі у Карпатській конвенції до кінця 2023 року.

«Ми сусіди – це створює додаткову довіру і наші пріоритети – нова якість відносин Польщі і України у сфері охорони довкілля. Це посилення співпраці з Україною на місцевому рівні та у сфері розширення спільних природно-заповідних територій. Обмін досвідом у реформуванні сфери управління лісами. Інвестування у видобуток газу та корисних копалин, що посилить енергонезалежність країн», - зазначив пан Бартош Ціхоцкий.

Посол звернувся до міністра з проханням продовжити та покращити обмін інформацією між українськими та польськими організаціями і реалізовувати нові проєкти з підтримки та розвитку зелених технологій. Вони домовилися про подальшу співпрацю та нові зустрічі, де буде обговорено секторальну співпрацю України та Польщі у сфері захисту довкілля.