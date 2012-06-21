З часу минулого засідання Тристоронньоі контактноі групи 30 березня через прицільні обстріли позиціи ЗСУ загинули три наші віиськовослужбовці, четверо зазнали боиових травм, поранено мирного жителя.

Через грубі порушення режиму тиші на тлі безпрецедентного стягування віиськ Росії до держкордону Украіни та воиовничоі риторики представників ТОРДЛОУ очільник украінськоі делегаціі Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу Украіни про скликання екстреноі позачергової зустрічі ТКГ для обговорення негаиного відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостеи. Про це йдеться у повідомленні делегації в Telegram.

Президент Володимир Зеленський під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом закликав країни-члени НАТО посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні, наголошував, що НАТО — єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, а План дій щодо членства України в Альянсі стане справжнім сигналом для РФ.