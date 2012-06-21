Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 22 квітня відбулася нарада щодо розвитку двостороннього співробітництва з Турецькою Республікою у сфері туризму.

В обговоренні взяли участь Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник Міністра охорони здоров’я — Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, Надзвичайний і Повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга, Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів, представники Міністерства закордонних справ, Міністерства інфраструктури, Міністерства цифрової трансформації та інші.

Прем’єр-міністр підкреслив, що необхідно напрацювати шляхи активізації взаємовигідної співпраці з Туреччиною у сфері туризму, зокрема розширити морське й авіаційне сполучення.

«Українці входять до списку найчисельніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами», — зазначив Денис Шмигаль.

Водночас Глава Уряду підкреслив, що варто розробити сприятливі умови для залучення туристів із Турецької Республіки до України.

«Окрім великих міст, варто розглянути можливість розвитку напрямків до санаторних курортів, які будуть цікаві для подорожей всією родиною», — сказав Прем’єр-міністр.

Зі свого боку Надзвичайний і Повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга додав, що для туристів з Туреччини можуть бути цікавими визначні українські міста: Кам’янець-Подільський, Хотин тощо.

Також учасники наради обговорили можливість взаємного визнання між Україною і Туреччиною майбутніх сертифікатів здоров’я, які розробляються в Європейському Союзі. За словами Прем’єр-міністра, це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.

За підсумками наради Денис Шмигаль дав доручення відповідним відомствам опрацювати питання можливості збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною та розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини.