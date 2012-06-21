Кілька тижнів у Тернополі діяла виставка копій старовинних карт, виданих до XVIII століття. Нині її перевезли до міста Збаража, де учасники міжнародного інвестиційного форуму могли оглянути цю цікаву експозицію.
Виставку копій унікальних карт України організував зі свого зібрання музей української марки ім. Якова Балабана з Вінниці. Експонати, які мають історичну, наукову та мистецьку цінність, фотографували з оригіналів, відкритих джерел. «Карта європейської Сарматії», «Генеральна карта України», «Спеціальний та докладний план України разом з належними до неї воєводствами, округами та провінціями», «Україна — земля козаків із сусідами Волощиною, Молдавією та малими татарським провінціями» — ось лише кілька назв представлених копій давніх карт. Усі експонати мають детальний опис, вказано регіон, названо їхніх авторів чи видавців. Серед них картографи Птолемей, Абрагам Ортеліус, Гійом Левассер де Боплан, Фредерік де Віт, друкарі Йоганн Блау, Гол Лінгарт, Йоганн-Баптист Гоманн, Віллем Гондіус та інші.
Найстаріша із представлених на виставці копія мапи сарматських земель давньогрецького вченого Птолемея. Цю карту 1482 року видрукував Гол Лінгарт у місті Ульм.
Цікаво, що в експозиції є мапи звичного для сучасної картографії розташування півночі й півдня, а є давніші, з півднем угорі. Наскільки з цих карт можна було почерпнути достовірні дані?
Краєзнавець зі Збаража Руслан Підставка вважає, що достовірність карт — майже 70% у XVI столітті та 80—90 — у XVII, адже Гійом Левассер де Боплан наносив не лише населені пункти, а й контури міських укріплень, фортець, інших важливих об’єктів.
Виставка ще раз засвідчує та демонструє велику давню історію України, яку маємо знати і вивчати. Тож експозицію вже демонстрували у Вінниці, Києві, побачили її на Тернопільщині, надалі ж мандруватиме вона іншими містами нашої країни.