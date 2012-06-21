Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і депутати від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк та Оксана Дмитрієва зареєстрували у парламенті законопроєкт щодо Уповноваженого уряду з медичних питань (Медичного омбудсмена).

Про це Василевська-Смаглюк повідомила у Фейсбуці.

"Сьогодні ми з Оксаною Дмитрієвою та Дмитром Разумковим подали на реєстрацію важливий законопроєкт щодо Уповноваженого уряду з медичних питань. Як депутат-мажоритарник отримую численні скарги пацієнтів на неналежне медичне обслуговування. Так само часто чую від лікарів, що їхні права порушуються. Часто між пацієнтом та лікарем немає медіатора, який би розсудив, хто правий, а хто ні. І одна, і інша сторона вимушена захищатись у судах. Натомість достатньо фахової медичної експертизи наразі не існує. Пацієнти втрачають дорогоцінний час, а лікарі - свою репутацію", - написала депутат.

Так, метою законопроєкту є реалізація державного контролю за додержанням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій та протоколів надання реабілітаційної допомоги на всій території України.

Серед механізмів реалізації повновжень законопроєктом передбачається: можливість Уповноваженого відкривати провадження за скаргами пацієнтів та медичних працівників; направляти відповідні запити та надавати рекомендації суб‘єктам контролю; створювати регіональні представництва, в тому числі безпосередньо в закладах охорони здоров‘я; співпрацювати із Верховною Радою з метою участі у підготовці проєктів законодавчих актів щодо захисту прав пацієнтів, впровадження нових форм організації надання медичної допомоги та дотримання міжнародних стандартів медичного забезпечення тощо.

У своєму дописі в Телеграм-каналі Василевська-Смаглюк зазначила, що згідно з законопроєктом, Уповноваженим з медичних питань може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 30 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, вищу юридичну або вищу медичну освіту, досвід діяльності за фахом та протягом останніх п’яти років проживає в Україні.

Його призначатиме Кабінет Міністрів за результатами конкурсу, що проводиться незалежною Конкурсною комісією з обрання Уповноваженого. Омбудсман з медичних питань не є державним службовцем.

За словами Ольги Василевської-Смаглюк, до розробки законопроєкту долучилася численна група експертів.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, законопроєкт №5400 "Про Уповноваженого з медичних питань" зареєстровано у парламенті 19 квітня і передано на розгляд керівництву. У парламенті також зареєстровано проєкт постанови №5401 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо забезпечення діяльності Уповноваженого з медичних питань)".

Наразі тексти проєктів не опубліковані.