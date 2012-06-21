Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 21 квітня відбулося засідання Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх та проведення міжнародних спортивних заходів в Україні.

На засіданні були також присутні Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, Голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Андрій Кожем’якін та Президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич.

Члени Організаційного комітету окреслили коло завдань для забезпечення належної підготовки участі українських спортсменів у престижних міжнародних змаганнях. Зокрема в ХХХІІ Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх, що відбудуться цього року в Токіо (Японія).

Прем’єр-міністр наголосив, що фізична культура та спорт в Україні має потужну підтримку Президента, Верховної Ради та Уряду, що дає можливість активно працювати над реформами у цій сфері.

«Ми розуміємо, що високі спортивні результати не можуть виникнути самі собою. Вирішення питань соціального захисту спортсменів і тренерів, забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем, залучення найкращих фахівців, вирішення житлово-побутових умов крок за кроком наближатиме нас до успіхів», — зауважив Денис Шмигаль.

Глава Уряду підкреслив, що Україна має зберегти свої високі позиції у світовому спортивному русі, тому має належним чином організувати роботу для підготовки спортсменів до Олімпіади.

Під час засідання Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт доповів про хід підготовки національних збірних команд України до ХХХІІ Олімпійських ігор та XVI Літніх Паралімпійських ігор Токіо-2020. Він відзначив, що у зв’язку з перенесенням ігор, чотирирічний цикл підготовки спортсменів збільшився на один рік і триває вже п’ять років.

«З боку держави створені всі необхідні умови. Ми повністю забезпечили фінансування, особливо в цьому році, тому що маємо рекордний бюджет. Було придбане необхідне обладнання та інвентар. Ми попіклувалися за харчування та лікарські засоби. За ініціативи Мінмолодьспорту вдвічі збільшені стипендії Президента України для видатних спортсменів та стипендії Кабінету Міністрів України тренерам», — зазначив Вадим Гутцайт.

За підсумками засідання Організаційного комітету Прем’єр-міністр дав низку доручень для забезпечення на належному рівні підготовки та участі національних збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо.