Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Україна знаходиться на 34 місці в Європі за рівнем смертності. У нас утричі менша, ніж у Великій Британії, та удвічі менша смертність, ніж у Франції", - зазначив Степанов.

За його словами, цього вдалося досягти за рахунок введення різних форматів карантинних обмежень, які виявилися дієвими.

Він також нагадав, що зараз в Україні налічується 66 848 ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19. З них понад 56 тисяч забезпечені киснем.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 4 лютого, зафіксували 4923 нових випадки COVID-19, летальних випадків - 158. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 237 169 осіб.