Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 5 лютого провів відеоконференцію з представниками Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.

У зустрічі взяли участь Статс-секретар Федерального міністерства економіки та енергетики ФРН Андреас Файхт, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, Спеціальний уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань трансформації вугільних регіонів України Станіслав Тілліх, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, в. о. Міністра енергетики України Юрій Вітренко, представники Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та інші поважні особи.

Прем’єр-міністр наголосив, що досвід Німеччини з успішного закриття шахт та трансформації вугільних регіонів є особливо важливим для України та привітав започаткування у серпні минулого року нового енергетичного партнерства.

«Ми готові до викликів, які стоять перед Україною в контексті зеленого переходу, декарбонізації економіки та необхідності реформування вугільного сектору та трансформації вугледобувних регіонів», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава Уряду повідомив німецьких партнерів, що поступова відмова від використання вугілля передбачають створення Концепції та Державної програми трансформації вугільних регіонів. За словами Прем’єр-міністра, наразі розробляється така програма на період до 2030 року.

Як зауважив Денис Шмигаль, на сьогодні в Україні є 61 вугільний регіон. Це мономіста, які прив’язані до єдиного підприємства, вугільної шахти або станції.

«Усі ці регіони мають стару інфраструктуру 60-80 років минулого століття. Виснаження, закриття шахт і поступове стратегічне закриття вугільної промисловості загалом у майбутньому створюватиме соціальну напругу. Треба робити низку стратегічних кроків, щоб соціально забезпечити людей у цих регіонах», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр відзначив, що в цьому контексті для України вкрай важливий досвід та підтримка Німеччини та Європейського Союзу. У зв’язку з цим Денис Шмигаль привітав створення Секретаріату партнерства та наголосив, що Уряд України готовий співпрацювати з Проектним офісом з трансформації вугільних регіонів за підтримки GIZ для розробки та імплементації пілотних проектів.

«Ми підготували дві шахти — у Донецькій та Львівській області, які запропонували взяти для реалізації спільних пілотних проектів. Вони мають продемонструвати результати трансформації, щоб ми могли їх поширити на інші вугільні регіони», — зауважив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна обрала собі за стратегію «Європейський зелений курс»: «Ми маємо всі необідні державні програми, а також Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок».

Крім того, Україна, за словами Дениса Шмигаля, також має почати спільний проект трансформації вугільних регіонів зі Світовим банком.

«Трансформацію вугільних регіонів важливо супроводжувати створенням нових економічних стимулів, щоб на базі підприємств вугільної галузі з’явилися нові конкурентоспроможні кластери, нові інноваційно-технологічні галузі. Адже обрані регіони мають відповідну інфраструктуру: транспортні шляхи, підстанції, і електромережі», — зазначив Прем’єр-міністр.

Спеціальний уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань трансформації вугільних регіонів України Станіслав Тілліх відзначив, що Німеччина готова в межах енергетичного партнерства з Україною супроводжувати процес трансформації вугільних регіонів.

Зі свого боку Статс-секретар Федерального міністерства економіки та енергетики ФРН Андреас Файхт під час зустрічі додав, що Німеччина прагне також поглибити партнерство з Україною у сфері водневої енергетики.