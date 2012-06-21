Україна очікує, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом відбудеться найближчим часом.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час спільної з представниками Європейської комісії пресконференції у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Ми очікуємо, що найближчим часом між Україною та ЄС відбудеться підписання угоди про спільний авіаційний простір", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна чекає на цю угоду багато років.

Як відомо, 3 лютого в Офісі Президента повідомили про те, що підписання угоди про спільний авіаційний простір України з Європейським Союзом відтерміновується через бюрократичні причини. В ОП висловили думку, що наразі “треба шукати можливості” підписати угоду в березні.

Президент Володимир Зеленський за результатами 22-го саміту Україна-ЄС у жовтні минулого року заявив, що Угода про спільний авіапростір з ЄС може бути підписана 2021 року.

Як повідомлялося, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з вівторка, 9 лютого, перебуває із робочим візитом у Брюсселі. Там уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом низку важливих питань. Проведено низку інших важливих заходів. Урядовці 11 лютого взяли участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.