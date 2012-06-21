Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, що має бути наданий Україні у 2019 році по лінії Пентагону на цілі посилення національної безпеки і оборони.
Про це повідомляє прес-служба Посольства України в США на сторінці у Facebook.
«Таким чином, у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, у т.ч., стало неухильне виконання положень схваленого минулого року Закону про національну безпеку. Відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання обладнання і надання послуг для оборонного сектору України за рахунок коштів бюджету 2019 року», — вказано у повідомленні.
Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій державі як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
«Вдячні нашим американським партнерам за триваючу потужну підтримку у боротьбі з російською агресією!», — додали у дипломатичній місії.