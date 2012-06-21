Народні депутати відмовляються голосувати за ратифікацію угоди про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром, через що Україна щороку втрачає мільярди гривень.
Про це заявив Міністр фінансів України Олександр Данилюк на засіданні Кабінету міністрів України в середу, 23 травня.
«На жаль, головну угоду про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром досі Верховна рада не ратифікувала. Шукаються технічні приводи, якісь зачіпки, щоб цього не зробити. Країна втрачає мільярди», — повідомив Данилюк.
Він також попросив Кабмін, щоб той звернувся до парламенту з вимогою ратифікувати угоду найближчим часом.
«Коли це буде зроблено, тоді більше податків буде сплачуватись в Україні, тобто там, де заробляються гроші», — додав міністр.
Нагадаємо, що Україна і Кіпр домовилися про внесення змін до двосторонню конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи ще в 2015 році.
Відповідний протокол про внесення змін до конвенцію підписали тодішній міністр фінансів України Наталія Яресько та міністр енергетики, торгівлі, промисловості і туризму Кіпру Йоргос Лаккотріпіс в присутності президентів двох країн.