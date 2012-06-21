В Україні кожного місяця зростають площі під возведення органічних сільськогосподарських культур.
Так, за даними Федерації органічного руху України, якщо в 2002 році площа таких земель становила 164,4 тис. га, в 2009-му — 270,2 тис. га, в 2014-му — 400,1 тис. га, то в 2018 — 441 , 2 тис. га. Теж саме можна сказати і про господарствах, що спеціалізуються на вирощуванні органічної продукції: з 2002 року їх кількість стало в 10 разів більшим.
Більшість господарств, що займаються виробництвом органічної продукції, розташовані в Київській (58), Одеській (38), Херсонській (38), Харківській (29) та Житомирській (27) областях. За площею сертифікованих сільськогосподарських угідь лідирують Одеська (102,2 тис. га), Херсонська (75,9 тис. га), Дніпропетровська (37,7 тис. Га) і Житомирська (31,6 тис. га) області. Всі ці господарства дуже відрізняються по площах - від декількох гектарів до декількох тисяч гектарів ріллі.
«Традиційно всі ці роки склалося так, що в Південній Україні такі господарства обробляють органічні зернові, зернобобові та олійні культури. Через чорноморські порти ця продукція надходить в різні країни, включаючи і ЄС. На Західній і Північній Україні - це виробництво грибів, ягід, плодів, горіхів. Там, велику увагу приділяють вирощуванню продукції саме для внутрішнього споживання », - зазначив «УК» голова правління Федерації органічного руху України Євген Мілованов.