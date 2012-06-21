Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка повинна прискорити шлях до повноправного членства в Північноатлантичному Альянсі. На цьому тижні віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина представила запуск цієї системи.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

"Україна твердо і непохитно тримає курс на приєднання до Альянсу. Адже, як зазначив президент України, НАТО – це єдиний шлях до завершення війни на сході України", – заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна ввела вже 292 стандарти і керівні документи НАТО або 19% угод зі стандартизації.

"До того ж третина з них впроваджено за останні півтора року. Запуск національної системи переходу на стандарти НАТО дасть Україні можливість прискорити свій шлях до повноправного членства в Альянсі", – резюмував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни. Він також упевнений, що тільки надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України стане справжнім сигналом для Російської Федерації.