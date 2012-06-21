Наша країна зацікавлена залучити економічні сили й засоби для підтримки високого рівня кооперації з Федеративною Республікою Бразилія в галузі оборонної промисловості для реалізації спільних проєктів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час офіційного відкриття Першого діалогу оборонної промисловості між Україною та Бразилією у Києві.

«Уже майже 30 років наші країни плідно співпрацюють у галузі міжнародної політики, науки, економіки, освіти та культури. І започаткування Діалогу оборонної промисловості між нами — черговий етап зміцнення двосторонніх відносин», — зазначив глава уряду.

Українська оборонна промисловість слугує рушійною силою розвитку високотехнологічного виробництва країни. І уряд надає всебічну підтримку цій галузі та вбачає великі перспективи у зростанні експорту нашої оборонної продукції на зовнішні ринки. Тож підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо науково-технічної співпраці та комерціалізації оборонної продукції буде важливим для обох країн, передає позицію Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник вітчизняного зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба вказав, що за останні два роки було значно активізовано контакти між Україною та Бразилією на всіх рівнях. Свідченням цього стала нещодавня телефонна розмова президентів Володимира Зеленського і Жаїра Болсонару, від час якої глави держав обговорили широке коло питань, зокрема співпрацю у військово-технічній та оборонній галузях.

Започаткування оборонного діалогу — складова пріоритетного напряму діяльності Міністерства закордонних справ з відкриття нових можливостей для українських компаній і промисловості. Та співпраця не має обмежуватися лише двосторонньою торгівлею. Вона передбачає амбітні плани спільного виходу на ринки Латинської Америки, Азії, Африки та Європи, повідомляє пресслужба МЗС.

Минулого місяця Дмитро Кулеба провів відеоконференцію із бразильським колегою Ернесто Араужо. І вони підтвердили обопільну налаштованість всебічно розвивати й поглиблювати відносини стратегічного партнерства.

Потужним поштовхом для розвитку українсько-бразильського партнерства має стати візит президента Бразилії в Україну, запланований на наступний рік. Це має відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах. Дмитро Кулеба додав, що нині започатковується діалог між об’єднаннями промисловців і підприємців двох країн, космічними відомствами, а також активно готується чергове засідання Українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»