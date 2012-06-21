Надзвичайно успішним Президент Володимир Зеленський назвав свій офіційний візит до Держави Катар, адже він підніме відносини між двома країнами на новий рівень. У межах візиту підписано 13 важливих міждержавних документів (зокрема про визнання дипломів українських моряків, у планах — українські посвідчення водія) і два комерційні контракти, які залучать в українську економіку мільярдні інвестиції. Триває робота над іншими угодами.

Україна й Катар мають серйозну зацікавленість у розвитку відносин у галузях енергетики, продовольчої безпеки, банківській системі, інфраструктурі та правоохоронній діяльності.

«Підписали меморандум, а незабаром підпишемо важливий документ про харчову безпеку цього регіону. Катарці дуже зацікавлені в цьому, а Україна — в постачанні скрапленого природного газу, залученні катарських спеціалістів до розроблення нашого Чорноморського шельфу. Підписали великий меморандум між нашими державами і досягнемо результату в цьому напрямі», — цитує слова Президента його Офіс.

Глава держави нагадав, що катарський портовий оператор QTerminals уже зайшов у межах концесії в українські порти та виявляє зацікавленість у наступних кроках.

«Розвиватимемо, модернізуватимемо українські порти. Із такими надійними партнерами Україна може стати портовим центром у Чорноморському регіоні. А досвід Катару в розвитку своєї національної авіакомпанії Qatar Airways можна використати під час підготовки до запуску українського державного авіаперевізника», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що катарська сторона зацікавлена інвестувати в готельну інфраструктуру Києва, Херсонщини, Одеси й могла б стати партнером у будівництві об’їзної дороги навколо Києва, метрополітену та залізниць.