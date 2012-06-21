За добу, що минула, в Україні маємо, на жаль, черговий антирекорд — на коронавірус захворіли 1109 осіб. З них 135 дітей та 74 медпрацівника. 19 людей померли. Загалом від початку пандемії підтверджений діагноз на COVID-19 мають уже 41117 українців. З них 3071 дитина та 6420 медиків. Летальних випадків 1086.
Про це під час брифінгу 26 червня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Одужала за добу 541 людина. Усього від початку карантину хворобу здолали 18299 українців.
В розрізі регіонів за добу найбільше випадків зафіксовано на Львівщині — 209, Рівненщині — 116 та у Києві — 113.
Проведено 27154 тестів. З них 13916 — методом ПЛР, 13238 — методом ІФА. Міністр зауважив, що якщо раніше на добу в Україні проводили 250-300 тестів методом ПРЛ, то нині їх кількість істотно зросла. Також була відновлена система лабораторних центрів, яка до того була фактично повністю зруйнована. Закуплено додаткове обладнання й проведено навчання лікарів-лаборантів. Також було запроваджено вітчизняні стандарти лікування, які показують свою дієвість.
Максим Степанов також зазначив, що показник такої дієвості можна побачити у цифрах. Так нині показник летальності від коронавірусу в Україні становить 2,6, в той час, як, наприклад, у Німеччині — 4,6, США — 6, Франції — 18.
Він вкотре подякував медикам за віддану працю, а також закликав українців не нехтувати правилами безпеки й дотримуватися усіх карантинних обмежень. А також звернувся до контролюючих органів щодо посилення контролю на транспорті та у громадських місцях.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»