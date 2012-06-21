Торговельно-економічна та інвестиційна співпраця України й Литви є важливим питанням двосторонніх відносин країн. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою прес-конференції за підсумками сьогоднішніх перемовин у Києві.

«Ми домовились об’єднати дії та відновити позитивну динаміку нашого товарообігу. Ми також прагнемо до лібералізації умов виконання міжнародних автомобільних перевезень», – сказав Глава Української держави.

Він відзначив співпрацю на рівні бізнес-кіл України й Литви.

Під час перемовин сторони також торкнулися теми енергетики та енергетичної безпеки Європи. Володимир Зеленський зауважив, що Україна цінує позицію Литви, яка всіма можливими інструментами протидіє реалізації проекту «Північний потік – 2», «що є пасткою не тільки для України, а й для країн усієї Європи».

«Також зазначу, що ключовим завданням для нас є синхронізація енергосистеми України з Європою у наступні три роки. Це своєрідне «домашнє завдання» для України та Литви. Ми створили робочу групу для стратегічної співпраці у сфері енергетики та енергетичної безпеки, відповідну Декларацію уклали міністерства енергетики наших країн», – резюмував Глава Української держави.

Зі свого боку Президент Литви Гітанас Наусєда наголосив на підтримці максимальної інтеграції України у європейську енергетику.

«Литва та Україна намагаються долучитися до енергетичної незалежності», – зазначив він.

За його словами, країни домовилися скоординувати та синхронізувати дії у цьому питанні.