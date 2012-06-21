Сьогодні, 25 січня, відбулося 15-те засідання Українсько-в’єтнамської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Захід відбувся під співголовуванням від української сторони – заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торгового представника України Тараса Качки та заступника Міністра промисловості та торгівлі В’єтнаму Пана Данга Хоанг Ана – від в’єтнамської частини Комісії.

Сторони сфокусували обговорення на шляхах інтенсифікації співпраці України та Соціалістичної Республіки В’єтнам. Зокрема, йшлося про вдосконалення товарної структури двосторонньої торгівлі, розширення асортименту експорту та імпорту та інші питання взаємовигідної співпраці.

«Україна зацікавлена в посиленні конструктивного діалогу з в'єтнамськими партнерами з широкого кола питань. Для нас важливим є лібералізація двосторонньої торгівлі, в тому числі збільшення експорту промислових товарів та сільськогосподарської продукції. Також перспективним є реалізація спільних інвестиційних проектів, обмін технологіями, співпраця в галузі с/г машинобудування, в енергетичному секторі, будівництві, аграрній, науковій галузях та інших пріоритетних сферах», – відзначив заступник Міністра Тарас Качка.

У питанні лібералізації торгівлі присутні висловили зацікавленість в укладенні преференційної угоди між Україною і В’єтнамом. Угода про вільну торгівлю надасть бізнесу обох країн доступ до нових ринків збуту та збільшить товарообіг між країнами. Так, сторони домовились провести попередню оцінку наслідків укладення преференційної торгової угоди з урахуванням поточних економічних реалій.

За результатами зустрічі сторони домовились посилити співпрацю на рівні представників ділових кіл та напрацювати договірно-правову базу у галузі карантину та захисту рослин, стандартизації, сфері лікарських засобів, регуляторної політики та фондового ринку.

ДОВІДКОВО

14-те засідання Міжурядової комісії України та В’єтнаму відбулося 10 жовтня 2017 року.

За 9 місяців 2020 року товарообіг між Україна та В’єтнамом склав $465,0 млн, що на 15,8% вище у порівнянні з попереднім періодом.

Інвестиції В’єтнаму в Україну станом на 30.09.2020 становили $3,8 млн.