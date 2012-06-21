Україна за січень-квітень 2018 року експортувала 29,33 тис. тонн яєць, що в 1,71 рази більше показника за аналогічний період минулого року.
У грошовому вираженні експорт яєць склав $ 28,11 млн проти $ 14,1 млн у січні-квітні 2017 р Основними імпортерами українських яєць є ОАЕ (на $ 9,79 млн), Ірак (на $ 5,79 млн) і Катар (на $ 2, 94 млн). Експорт в ці країни склав 10,22 тис. т, 6,04 тис. Т і 3,07 тис. т яєць відповідно.
Нагадаємо, що Україна стала провідним постачальником яєць на ринки країн ЄС випередивши США. Україна займає 38% в загальному обсязі імпорту (за станом на початок 2018 року).
Також нагадаємо, попри тимчасове припинення деякими країнами у грудні минулого року імпорту з України курячих яєць у зв’язку зі спалахом пташиного грипу, в 2017 році поставки вітчизняних свіжих яєць у шкаралупі на зарубіжні ринки збільшаться проти результатів 2016-го більш, ніж в 1,5 рази.
При цьому, як зазначає старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко, слід взяти до уваги, що протягом 2017 року світові ціни на яйця впали. Середня ціна експортованих з України яєць свіжих в 2017-му становила 721 дол. США за тонну, що у перерахунку на українську гривню складає близько 12–13 грн за десяток. Зважаючи на більш високі ціни внутрішнього ринку, він є більш привабливим для вітчизняних виробників.