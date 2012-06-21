Україна веде перемовини про закупівлю вакцин проти COVID-19 в рамках загальноєвропейського договору. Обговорюють додаткове замовлення і передачу певної кількості AstraZeneca. Йдеться про 1,2 млн доз вакцини.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає МОЗ.

«З метою забезпечення України вакцинами проти COVID-19 було ініційовано участь України в європейському механізмі розподілу вакцин (EU Vaccine sharing machanism). Я сподіваюся, що це буде один із перших підходів такої взаємодії. Наразі тривають перемовини із Польщею. Мова не про те, що вони будуть ділитися залишками своїх вакцин, головна мета – здійснення від імені України в межах загальноєвропейського договору додаткового замовлення вакцини AstraZeneca», – сказав Іващенко.

Заступник міністра нагадав, що країни Європейського Союзу також проблематично входили в програму вакцинації, і передача так званих «залишкових доз» у вигляді допомоги іншим державам, наприклад Україні, є предметом внутрішньої дискусії кожної з них. Попередньо країни ЄС планували розпочати процес вакцинації одночасно, але не всі вони змогли забезпечити належну кількість вакцин вчасно.

Передбачається, що країна, яка погоджується бути партнером України, здійснюватиме додаткове замовлення й постачатиме вакцини в межах європейського контракту.