Україна видаватиме міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства, заявляє заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у коментарі «Коронавірус інфо».

За словами заступника міністра, міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначено вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію, тому жодних інших "імунних паспортів" Україна не впроваджуватиме.

"Якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, українці отримуватимуть таку безкоштовну довідку у два кліки", – сказав Ляшко.

"Але впроваджувати та вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів запровадити документи про вакцинацію проти COVID-19", – підкреслив Ляшко.

Як нагадує "Коронавірус інфо", дворазове щеплення проти COVID-19 отримали лише 0,88% населення планети, а пропозиція цих вакцин на глобальному ринку обмежена.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, 1 березня стартував запис до листа очікування вакцинації. Станом на 15 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалося 258 663 людини.

Заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер на брифінгу 15 березня заявив, що наразі у світі немає спільного рішення щодо документа про вакцинацію від COVID-19. Європейський Союз планує представити демоверсію відповідного уніфікованого документа 17 березня.