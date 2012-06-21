Індійська компанія Bharat Heavy Electricals і українська «Зоря - Машпроект» запланували створити спільне підприємство з обслуговування газотурбінних силових установок індійських військових кораблів, повідомляє International Business Times.
Видання зазначає, що завод з обслуговування кораблів планується збудувати в Індії. Таким чином, індійські військові не відправлятимуть двигуни для сервісного обслуговування в Україну, а ремонтуватимуть їх в дома, що значно заощадить гроші.
Нині, за даними International Business Times, у складі індійського флоту енергообладнанням українського виробництва оснащено п'ять великих протичовнових кораблів типу Rajput, три ескадрених міноносці типу Delhi і 16 ракетних корветів.
ДОВІДКА «УК»
ДП НВКГ «Зоря» — «Машпроект» — науково-виробничий комплекс газотурбобудування. Розташований в Миколаєві.
«Зоря - Машпроект» виробляє морські газотурбінні двигуни, морські редуктори і комплектні пропульсівні установки для практично всіх типів кораблів і суден. Українське підприємство фактично є монополістом в межах колишнього СРСР в розробці і виробництві газових турбін для кораблів військового флоту.