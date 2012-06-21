Режим санкцій передбачає серед іншого заборонe на передачу технологій, прав інтелектуальної власності, а також заборонe українським підприємствам і організаціям використовувати в своїй діяльності електронні торгові системи «ПО Plaza» і «ПО Forts».
Московська біржа раніше володіла великою часткою (близько 43% акцій) Української біржі. Однак в 2016 році Мосбіржа вийшла з капіталу українського майданчика. Проте Українська біржа та інша велика українська фондова майданчик (ПФТС) використовують програмне забезпечення, розроблене на основі ПО «Мосбіржі».
Серед озвучених України санкцій — блокування місцевих активів Мосбіржі, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів компанії за межі України і припинення виконання фінансових зобов’язань. Крім того, біржу обмежать в отриманні телекомунікаційних послуг, а також заборонять їй вести держзакупівлі в Україні.
Тим часом адміністрація Порошенко оприлюднила новий список санкцій проти Росії. У список потрапили тисяча сімсот сорок вісім фізичних і 756 юридичних осіб, минула версія санкцій включала 1228 і 468 фізичних осіб та юридичних осіб відповідно.