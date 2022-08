Не було й тижня з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, щоби в нашу країну не надходила допомога звідусіль. Цього разу вона надійшла від Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, Кризового центра Міністерства закордонних справ Франції, Swiss agency for development and cooperation, Угорської екуменічної служби допомоги, ЮНІСЕФ, EUCPM, Walmart and Project C.U.R.E., ГО «Об’єднана поміч Україні», ГО «Ментор». Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Допомога, що надійшла:

100 наборів товарів для догляду за дитиною,

82 палети ліків в асортименті,

1 палета психолептичних засобів,

30 палет шприців,

32 палети засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів в асортименті,

58 палет рукавичок.

«19 серпня міжнародна спільнота відзначала Всесвітній день гуманітарної допомоги. Так, за час війни Україна отримала допомогу від 35 країн на понад 12 млрд грн. Це медична допомога для різних закладів охорони здоров’я. І нині ми хочемо сказати “Велике спасибі!” усім союзникам та партнерам! Ваша підтримка посилює нас і наближає до Перемоги – нашої спільної! Ваш внесок в неї очевидний!», – зазначає заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Апарати ШВЛ, монітори пацієнта, медичні аспіратори та апарати зовнішньої фіксації – така гуманітарна допомога від партнерів була минулого разу.