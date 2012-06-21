За участю Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 3 лютого відбулося друге засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Участь у засіданні також взяли Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький, інші представники Уряду, Верховної Ради та Офісу Президента.

Глава Уряду відзначив, що з 30 законопроектів у сфері європейської інтеграції, які були визначені як пріоритетні під час минулого засідання Комісії, 7 вже внесено до Верховної Ради й 2 подано для розгляду та внесення Президентом України.

За словами Прем’єр-міністра, напрацьований пакет комплексних змін у законодавство України у сфері транспорту, енергетики, екології, аграрної політики дасть змогу:

• удосконалити регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні відповідно до актів ЄС;

• врегулювати питання надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом;

• підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні, скоротити витрати на оплату енергетичних ресурсів, забезпечити енергетичну незалежність та енергетичну безпеку держави;

• сприяти перебудові діючих теплогенеруючих об'єктів у високоефективні установки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;

• створити умови для зниження аварійності об’єктів підвищеної небезпеки;

• ефективному веденню розсадництва багаторічних рослин, виходу виробників садивного матеріалу на сучасний рівень за показниками якості й фітосанітарного стану.

«Дуже важливо, щоб євроінтеграційний поступ зберігався і ми своєчасно виконували свої завдання. До сьогоднішнього засідання перелік пріоритетних законопроектів у Верховній Раді вже оновлено — їх уже понад 40, і всі безумовно потребують першочергового розгляду», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр закликав Верховну Раду посприяти включенню законопроектів у порядки денні сесій, а членів Уряду забезпечувати їх супровід.

Денис Шмигаль також зауважив, що в графіку Уряду на І квартал 2021 року стоїть розгляд нормативно-правових актів у сфері залізничних перевезень, інтелектуальної власності, інтегрованого управління кордонами, водовідведення стічних вод, енергоменеджменту, якості сільськогосподарської продукції й продуктів харчування та інші питання.

«Наша мета незмінна — ми рухаємося до внутрішнього ринку ЄС і маємо досягти 4 свобод: руху товарів, осіб, послуг та капіталу», — наголосив очільник Уряду.

За результатами засідання Прем’єр-міністр доручив якнайшвидше внести на розгляд Уряду проекти законів, спрямовані на виконання євроінтеграційних зобов’язань України, з метою їх подальшого внесення до Парламенту. А також внести на розгляд Кабінету Міністрів нормативно-правові акти, спрямовані на виконання Угоди про асоціацію.