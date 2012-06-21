Кабінет Міністрів України розширив перелік російських товарів, які заборонено ввозити на митну територію України.
Про це йдеться в постанові Кабміну №269 від 29 березня 2021 року.
Україна доповнила список товарів походженням з РФ, які заборонено ввозити в Україну. До оновленого переліку увійшли: пшениця і суміш пшениці та жита, соняшникова, сафлорова, бавовняна олії, поверхнево-активні засоби, мийні засоби та засоби для чищення, газетний папір, картон, крафт-папір та крафт-картон, туалетний папір, носовики та косметичні серветки, рушники для рук, скатертини та серветки, ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети та інші види тари, інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів.
Постанова №269 набирає чинності через 10 днів із дня її опублікування.