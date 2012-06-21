Уході робочого візиту до Німеччини 18 березня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Президентом Ландтагу Федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Андре Купером. Сторони обговорили питання щодо посилення міжрегіональної взаємодії, зокрема в контексті обміну досвідом у питаннях децентралізації та у сфері трансформації вугільних регіонів.

Прем’єр-міністр відзначив важливу роль німецької сторони у послідовній підтримці України в процесі проведення важливих реформ, особливо у сфері децентралізації.

«За активної підтримки німецьких партнерів триває реформа децентралізації, яка вже довела свою ефективність в частині покращення якості публічних послуг та їх наближення до мешканців територіальних громад», — наголосив Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр наголосив, що Україна зацікавлена в обміні досвідом із німецькими партнерами у сфері реструктуризації вугільних регіонів, їх відновлення та перетворення на енергоефективні населені пункти, адже Північний Рейн-Вестфалія успішно подолав відповідні виклики.

«У жовтні минулого року в землі Північний Рейн-Вестфалія перебувала українська делегація, яка мала змогу на практиці ознайомитися з процесом закриття шахт і трансформації вугільних регіонів. Сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо вийти на конкретні проекти», — відзначив Денис Шмигаль.

Очільник українського Уряду нагадав, що активізація міжрегіонального співробітництва з федеральною землею розпочалась у 1996 році, коли між Дніпропетровською облдержадміністрацією та землею Північний Рейн-Вестфалія було підписано Договір про регіональне співробітництво в економічній сфері. Окрім цього, Прем’єр-міністр підкреслив важливість створення рік тому неформальної робочої комісії Харківська область – Північний Рейн-Вестфалія із взаємодії в авіа- та космічній сферах, що також сприятиме ухваленню Договору про регіональне співробітництво з Харківщиною.

«Маємо в Україні та землі Північний Рейн-Вестфалія низку міст, що розвивають побратимську співпрацю. Це важливо з точки зору ефективного впровадження в Україні реформи децентралізації й місцевого самоврядування», — зауважив Денис Шмигаль.

Зі свого боку Андре Купер відзначив, що земля Північний Рейн-Вестфалія готова ділитися досвідом з Україною в питанні справедливої трансформації вугільних регіонів.