Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі програми «Право на владу».

Вона наголосила, що немає жодного офіційного документа, який говорив би про те, що країна, в якій є територіальний конфлікт, не може стати членом ЄС або НАТО. Окрім того, зауважила віцепрем’єрка, сьогодні в усьому світі змінюється геополітичний розклад сил.

«Сьогодні НАТО формує стратегію на 10 років... Як віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка займається цією роботою щодня, я можу підтвердити, що Україна готова до Плану дій щодо членства (в НАТО – ред.). І Президент, і уряд, і парламент – і це унікальна ситуація за останнє 20-річчя – працюють над тим, щоб європейські та євроатлантичні столиці були до цього готові», – сказала Стефанішина.

За її словами, для отримання ПДЧ Україні необхідно здійснити низку реформ, впровадження яких уже розпочато, зокрема реформу оборонних закупівель, сектору безпеки та оборони, Служби безпеки та верховенства права.

Стефанішина також нагадала, що виконання ПДЧ для Північної Македонії тривало 20 років.

«Тому для нас важливо отримати ПДЧ, який ми заслужили і в 1994 році, коли підписали Будапештський меморандум, і у 2008-му, коли були прийняті рішення, що Україна буде членом НАТО, але не сьогодні. Я думаю, що зараз той історичний момент, коли є консенсус, як мінімум, 14 країн Альянсу щодо матеріалізації політики відкритих дверей, є нова американська адміністрація, в якій президент США має унікальне розуміння українського файлу... Україна і Грузія єдині країни – не члени НАТО, які відповідають за безпеку в Чорноморському регіоні. Тому членство в України в НАТО, ПДЧ – це велика робота, яка потрібна не лише Україні. Але Україна заслужила на цей шанс, і ми робимо все можливе, щоб він був реальним», – запевнила вона.