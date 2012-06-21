Багата і довга історія України й Литви, взаємна повага, видатні перемоги над загарбниками в часи середньовіччя і в новітній європейський період створили міцну й надійну основу для подальшого зміцнення братерських відносин між нашими народами. Саме про це йшлося на зустрічі, що відбулася в Києві за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Литовської Республіки в Україні Вальдемараса Сарапінаса та керівництва Запорозького козацького руху опору агресорам і окупантам, Всеукраїнського штабу операції «Козацький волонтер», Всеукраїнського козацького центру сприяння євроатлантичній інтеграції. Така зустріч відбулася вперше в новітній історії українського козацтва.

Вальдемарас Сарапінас цікаво і фахово розповів про необхідну й корисну для обох країн діяльність у різних галузях зміцнення дружніх відносин, поділився власним баченням перспектив європейського вектора дій. Важливо, що посол із великим задоволенням підкреслив: принципових спірних питань між нашими країнами немає, співпраця і заходи у багатьох напрямах дій між нашими народами і на високому офіційному рівні в ООН, ЄС, НАТО та інших впливових інституціях пожвавлюються.

Директор Всеукраїнського козацького центру сприяння євроатлантичній інтеграції військовий історик, кандидат наук з державного управління, керівник волонтерського штабу Дмитро Сухінін («Гора») подякував за надану можливість розглянути важливі питання подальшого спільного розвитку добросусідських відносин, розроблення проєктів у галузях культури, літератури, мистецтва, виховання і спорту.

«Лише за останні роки делегації побратимів із Союзу стрільців Литви та Всеукраїнського штабу операції «Козацький волонтер», Великої ради отаманів Запорозького козацтва, Запорозького звичаєвого козацького лицарського ордену ім. князя Д.І. Вишневецького (Байди) взяли участь у роботі Міжнародного конгресу козацтва в Запоріжжі та міжнародної конференції з питань безпеки у Вільнюсі, культурно-історичних заходах в музеї гетьманства в Києві та зустрічах на високому громадсько-політичному рівні в Києві, Запоріжжі та інших містах.

Особливу увагу приділяємо вивченню спільної воєнно-політичної історії, корисності й своєчасності заходів на підтримку євроінтеграції, засудженню диктаторських дій тоталітарних режимів, участі у відеоконференціях. Наприклад, торік таку провели на честь спільного народного героя засновника Запорозької Січі, переможця у багатьох війнах гетьмана Дмитра Вишневецького (Байди). Плануємо продовжити цю роботу», — розповів Дмитро Сухінін.

Міжнародним партнерам і добрим друзям подарували примірники четвертого числа альманаху «Українське патріотичне козацтво» із статтями про спільні заходи. Дмитро Сухінін вручив Вальдемарасу Сарапінасу Почесну грамоту за вагомий внесок у зміцнення дружби між Литвою й Україною як знак поваги й подяки за його дипломатичну діяльність.

Було прийнято рішення провести спільні громадсько-політичні відеоконференції за участі фахівців та істориків Першої національної громадської козацької історичної бібліотеки в Запоріжжі. Є наміри після поліпшення епідемічної ситуації взяти участь у спільних мистецьких, навчальних, спортивних і наукових заходах у столицях наших країн. Колег і добрих друзів запросили для участі в історичному Четвертому міжнародному конгресі козацтва й на міжнародну козацьку конференцію з підтримки євроатлантичної інтеграції України.

Роман АВДЄЄВ

для «Урядового кур’єра»